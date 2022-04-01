Инженерные каникулы проходят в образовательном центре Лапландия

Юные конструкторы подготовили проекты, которые призваны несколько модернизировать деятельность АО «РЖД».

Инженерные каникулы «Вокзал будущего» стартовали в детском технопарке образовательного центра «Лапландия». Ребята попробовали пофантазировать на тему того, как можно было бы обновить железнодорожный вокзал Мурманска. Для этой непростой задачи им пришлось освоить некоторые элементы 3D-моделирования и архитектурного дела.

Амир Алиев, участник инженерных каникул: «Что-то новое всегда сложно достаточно делать поначалу. У нас у каждого была своя цель и каждый, в принципе, с ней справился. У нас проектировал один человек, сначала ему было тяжело, но потом мы все прекрасно начали справляться: кто-то занимался презентацией, кто-то непосредственно проектированием».

Команда Амира разработала что-то вроде основы для вокзального интерьера. Да, некоторые решения получились весьма спорными, но по проекту заметно, что ребята подошли к делу творчески. А вот другая группа ребят попробовала себя на поприще робототехники. Например, Даша вместе с единомышленниками разработала концепт тележки, которая могла бы самостоятельно возить вещи пассажиров.

Дарья Кириенко, участница инженерных каникул: «Мы просто брали в основу, можно сказать, корпус машинки, потому что изначально, когда нам дали задание, мы думали, что это будет как тележка на колёсиках».

Конечно же, столь слаженная работа всех ребят – это, в том числе, заслуга их кураторов. По словам педагогов, задача перед ними стояла не из лёгких, однако, получилось сплотить школьников и вдохновить на новые идеи.

Екатерина Кощиц, педагог-наставник детского технопарка «Кванториум»: «К нам пришли ребята абсолютно различных направлений: кто-то больше в гуманитарном, кто-то больше в технологии. Но они все, так как работали в команде, сумели найти удобное для себя занятие, получили идеальные результаты в рамках этой недели».

Понятно, что пока юные северяне только учатся, но кто знает? Может один из них и создаст настоящую роботележку, которая будет помогать пассажирам и сотрудникам РЖД посреди обновлённых и современных российских вокзалов.