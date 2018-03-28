Инженерные каникулы в детском технопарке «Кванториум-51»

Она направлена на формирование у воспитанников технопарка основных знаний и сведений об исторических и культурных особенностях развития региона, его современном социально-экономическом положении и успехах дальнейшего развития.

В детском технопарке «Кванториум-51», расположенном в центре «Лапландия», проходят инженерные каникулы для школьников Мурманска и Североморска. Они проводятся в формате учебно-тренировочных сборов. За несколько дней ребятам предстоит придумать, разработать и представить свои научные проекты, а также узнать, как можно больше о профессиях, нужных в нашем регионе.

- На первом этапе у нас обучалось 300 кванторианцев, сейчас, с февраля, мы опять 300 человек зачислили на новый этап обучения, - рассказывает Сергей Кулаков, директор Центра дополнительного образования «Лапландия». - Желающих очень много, на некоторые квантумы сформирована очередь на несколько периодов.

Сегодня ребята приняли участие в командной игре «Мой регион-моя Родина». Викторина в формате квиза состоит из 4 туров в каждом - 10 вопросов.

- Квиз - это достаточно новое интеллектуальное развлечение для широких масс общества. Квиз - это развлекательно-познавательная викторина, - поясняет Юлия Черничук, организатор проекта «Квиз Арктика» в Мурманске. - Она отличается от других интеллектуальных викторин тем, что в ней присутствует достаточно большая доля развлекательных элементов.

Помимо квиза, школьники приняли участие в мастер-классах и познакомились с технологиями, которые во время занятий осваивают ученики кванториума. Особое место в занятиях с детьми педагоги уделяют командообразованию.

- Я считаю, что это довольно хороший шаг в будущее, потому что всё-таки развиваться и узнавать что-то новое всегда полезно и приятно, особенно, когда ты общаешься со своими друзьями, которые могут помочь, - говорит Ангелина Бурик, ученица «Кванториум-51». - Это подразумевает групповую работу, развитие своих качеств лидера или участника, что может помочь нам в будущем.

После квиза перед участниками сборов выступила заместитель министра экономического развития Мурманской области Алла Шпак. Она рассказала ребятам об особенностях развития нашего региона и его перспективах.