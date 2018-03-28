Некоторые работодатели играют с огнём МРОТСевероморцы провели рекогносцировку маршрута арктической экспедиции на Новой Земле
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
День за днём с «Арктик-ТВ»28.03.18 19:30

Инженерные каникулы в детском технопарке «Кванториум-51»

Она направлена на формирование у воспитанников технопарка основных знаний и сведений об исторических и культурных особенностях развития региона, его современном социально-экономическом положении и успехах дальнейшего развития.

В детском технопарке «Кванториум-51», расположенном в центре «Лапландия», проходят инженерные каникулы для школьников Мурманска и Североморска.  Они проводятся в формате учебно-тренировочных сборов. За несколько дней ребятам  предстоит придумать, разработать и представить свои научные проекты, а также узнать, как можно больше о профессиях, нужных в нашем регионе.

- На первом этапе у нас обучалось 300 кванторианцев, сейчас, с февраля, мы опять 300 человек зачислили на новый этап обучения, - рассказывает Сергей Кулаков, директор Центра дополнительного образования «Лапландия». - Желающих очень много, на некоторые квантумы сформирована очередь на несколько периодов.

Сегодня ребята приняли участие в командной игре «Мой регион-моя Родина». Викторина в формате квиза  состоит из 4 туров в каждом -  10 вопросов. 

- Квиз - это достаточно новое интеллектуальное развлечение для широких масс общества. Квиз - это развлекательно-познавательная викторина, - поясняет Юлия Черничук, организатор проекта «Квиз Арктика» в Мурманске. - Она отличается от других интеллектуальных викторин тем, что в ней присутствует достаточно большая доля развлекательных элементов.

Помимо квиза, школьники приняли участие в мастер-классах и познакомились с технологиями, которые во время занятий осваивают ученики кванториума.  Особое место в занятиях с детьми педагоги уделяют  командообразованию.

- Я считаю, что это довольно хороший шаг в будущее, потому что всё-таки развиваться и узнавать что-то новое всегда полезно и приятно, особенно, когда ты общаешься со своими друзьями, которые могут помочь, - говорит Ангелина Бурик, ученица «Кванториум-51». - Это подразумевает групповую работу, развитие своих качеств лидера или участника, что может помочь нам в будущем.

После квиза перед участниками сборов  выступила заместитель министра экономического развития Мурманской области Алла Шпак. Она рассказала ребятам об особенностях развития нашего региона и его перспективах.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика7 лет отмерь и госдолг отрежь, или В 2025 год Мурман войдёт без долгов?
-ФоторепортажВо флотской столице грандиозно отметили День защитника ОтечестваГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККАXIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в Сочи глазами мурманчан
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народТайна генерала Журбы
-Политбарометр
Подробнее8 кандидатов на одно место
-Слово не воробей...Мы дорожим тем, что оказались в этой зоне
-Нам интересно Ваше мнение
27.03.18: Работа чиновников в правительстве должна оплачиваться, как у менеджеров в больших корпорациях, заявил первый вице-премьер Игорь Шувалов. В Сингапуре эта мера помогла снизить коррупцию, заметил он. А в России эта мера сработает?Проголосовало: 110 человек
-Ходят слухи…Региональные журналисты спешат «похоронить» ректора МГТУ
-

Последние комментарии

евгения
27.03.18 20:20
что за заказуха, еврики че не показали там тоже есть на что посмотреть
Комментарий к новости:Члены «Народного контроля» «зависли» в «Дикси»
sosed51
27.03.18 13:15
cкорее всего, опасность представляет заброшенный кинотеатр "Родина", а не павильон, который стоял в сторонке. Посмотрите внимательно на снимок: до чего Родину довели!
Комментарий к новости:Мурманск избавляется от незаконно установленных торговых павильонов
Known
26.03.18 18:25
Я не говорю о смирении, я говорю об институтах власти, их формировании и ответственности. Сегодняшняя трагедия в Кемерово - тому подтверждение. Только она касается других ведомств. Кумовство и коррупц
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Бизнес-МЕНТ-2
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
262728123456789101112131415161718192021222324252627282930311
-Скоро в эфире22:45«Международные новости». Информационная программа23:15Городские хроники (12+)23:30«Знаки». Развлекательная программа (12+)
-PRO ДеньгиВ Мурманской области оптовики опять начали повышать цены на топливо-PRO ВалютуКурс доллара вырос почти на 39 копеек, евро – на 17 копеек-PRO ЭнергетикуЗавершился капитальный ремонт гидроагрегата на Кумской ГЭС ПАО «ТГК-1»-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 28 марта-PRO Нефть и газ«Exxon Mobil» помашет ручкой российскому партнёру-PRO ЗаконыРегиональная власть не снимает с себя контроль за процессом, но избавляется от некоторых госполномочий
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2018
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН». Карта расположения редакции
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика