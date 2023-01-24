Инженерные подразделения Росгвардии отмечают 76-летие со дня образования

Свой профессиональный праздник росгвардейцы встретили на боевом посту. Например, специалисты-взрывотехники ОМОН «Медведь» во время занятий по боевой подготовке идентифицировали и уничтожили «взрывоопасный» предмет.

Для успешного выполнения задачи специалисты использовали передвижной взрывотехнический комплекс «Аракс». Обнаружив «опасную» находку, взрывотехники специальным манипулятором поместили её во взрывозащитный контейнер и вывезли с соблюдением мер безопасности на специальный полигон для уничтожения.

На сегодняшний день специалисты инженерно-технического подразделения ОМОН Росгвардии эффективно применяют современные средства поиска при обезвреживании взрывоопасных предметов, в том числе боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Для проверки мест массового пребывания граждан, а также при обнаружении подозрительных предметов, специалисты Росгвардии привлекаются в первую очередь. В прошлом году инженеры идентифицировали свыше 100 взрывоопасных предметов, из незаконного оборота было изъято более 150 различных видов боеприпасов.