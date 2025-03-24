Инженерные подразделения Северного флота приступили к проведению практических занятий в ходе полевого выхода в условиях Заполярья
Позывной «Алтай», командир инженерно-саперной роты: «Во время проведения полевого выхода мы отрабатываем практические занятия на местности в реальных условиях обстановки… Например, данное занятие было на постановку противотанкового минного поля строевым расчётом вне условий соприкосновения с противником».
Также в числе практических задач - тренировки по инженерной разведке местности, установке заграждений, противодесантной подготовке и разминированию объектов.
Неоценимую помощь сапёрам оказывают служебные собаки. Усложняют испытания глубина снежного покрова более метра, порывистый ветер и резкие колебания температур. Кроме того, военные инженеры провели тренировки по оборудованию и маскировке позиций для боевой и специальной техники.
Позывной «Талисман», командир взвода: «Размеры ячейки подгоняются под каждую единицу техники».
Практические занятия проводят военнослужащие, получившие опыт во время специальной военной операции. Его и передают своим товарищам, проходящим службу как по контракту, так и по призыву. Главное - это выполнить поставленную задачу максимально безопасно, точно и в срок в любых условиях.
Наряду с учебно-боевыми тренировками военные инженеры практикуются и в решении мирных задач – таких, как ликвидация ледяных заторов на реках и водоёмах в паводковый период.