Инженерные подразделения Северного флота приступили к проведению практических занятий в ходе полевого выхода в условиях Заполярья

Под руководством инструкторов на полигоне военные инженеры Северного флота совершенствуют полевую выучку с учётом особенностей Крайнего Севера.

Позывной «Алтай», командир инженерно-саперной роты: «Во время проведения полевого выхода мы отрабатываем практические занятия на местности в реальных условиях обстановки… Например, данное занятие было на постановку противотанкового минного поля строевым расчётом вне условий соприкосновения с противником».

Также в числе практических задач - тренировки по инженерной разведке местности, установке заграждений, противодесантной подготовке и разминированию объектов.

Неоценимую помощь сапёрам оказывают служебные собаки. Усложняют испытания глубина снежного покрова более метра, порывистый ветер и резкие колебания температур. Кроме того, военные инженеры провели тренировки по оборудованию и маскировке позиций для боевой и специальной техники.

Позывной «Талисман», командир взвода: «Размеры ячейки подгоняются под каждую единицу техники».

Практические занятия проводят военнослужащие, получившие опыт во время специальной военной операции. Его и передают своим товарищам, проходящим службу как по контракту, так и по призыву. Главное - это выполнить поставленную задачу максимально безопасно, точно и в срок в любых условиях.

Наряду с учебно-боевыми тренировками военные инженеры практикуются и в решении мирных задач – таких, как ликвидация ледяных заторов на реках и водоёмах в паводковый период.