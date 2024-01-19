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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)19.01.24 19:30

Инженерные войска Северного флота совершенствуют навыки работы на практических занятиях на местности

Военнослужащие отдельного морского инженерного полка Северного флота в преддверии своего профессионального праздника провели практические занятия на местности. Тренировки проводились под руководством опытных офицеров, принимавших участие в специальной военной операции.

Инженерные войска Северного флота совершенствуют навыки работы. Основной акцент состоявшихся в этот раз занятий был сделан на оттачивании навыков взаимодействия между группами, а также на наращивании минно-взрывных заграждений группами сапёров. Уделялось внимание и психологической подготовке. Призывники применяли средства имитации и холостые боеприпасы, чтобы создать на полигоне условия, приближенные к боевым.

Командир инженерно-сапёрного батальона: «Действия личного состава мы оцениваем удовлетворительно, потому что только призыв прошёл, люди первые разы на занятиях. Поэтому для стимула всегда оценка положительная. На ошибки, понятно, руководитель указывает. Будет пробовать человек, до автоматизма действия мы доводим».

Занятия состоялись на учебном полигоне в районе посёлка Щук-озеро. Там военные инженеры на практике отработали элементы разминирования здания, установку взрывных заграждений, а также оказание медицинской помощи в полевых условиях.

Военнослужащий с позывным «Малек», сапёр: «Самое сложное, наверное, сохранять спокойствие во время того, что происходит вокруг тебя».

Группа разминирования осмотрела здание на наличие закладок и мин, обезвредила более 10 взрывных устройств. Также военнослужащим рассказали про различные самодельные взрывчатки и средства взрывания, про нестандартные способы применения штатных средств в различных условиях.

Военнослужащий с позывным «Дон», сапёр: «Рассматриваем, что вокруг двери. Чтобы не было растяжек, косяки вокруг двери, чтобы не были заминированы. Датчики движения, ещё что-то. Или обрывные датчики, их практически не видно, так как они как шелковая ниточка: сорвал и оно взорвалось».

Большое внимание уделялось использованию в современных условиях боя дистанционных автоматизированных и роботизированных систем.

 

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