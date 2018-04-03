Инженеры нового поколения

Самые маленькие инженеры из разных дошкольных учреждений города Мурманска представили свои проекты на научно-технической выставке. Детский сад своей мечты дошкольники мастерили из конструктора «Лего» под руководством опытных педагогов. Первые шаги в мир конструирования юных северян увидели и корреспонденты «Арктик-ТВ».

В Мурманске состоялся конкурс, в котором юные северяне смогли погрузиться в волшебную страну конструирования. В этом году малыши из разных дошкольных учреждений областного центра мастерили детский сад своей мечты из разноцветных деталей «Лего» и других подручных материалов. Среди разнообразных проектов организаторы выбрали самые лучшие и представили на научно-технической выставке.

- Я представляю детский сад «Мечта», в котором есть всё для ребёнка: игровые площадки, райский сад, нижний ярус для игр, - поясняет Денис Федоровский, участник выставки, ДОУ № 139.

По словам воспитателей, конструирование - одно из самых любимых занятий у детей. Соорудить большое здание с парковкой, кинотеатром и зоопарком это не только увлекательно, но и познавательно. Через такую игру ребята учатся ставить перед собой небольшие задачи, развивают мелкую моторику, а, главное, пробуют работать в команде. Для будущих первоклассников это важные качества, именно от них зависят дальнейшие успехи в учёбе.

- Главное - научить ребёнка учиться, понимаете, сами знания он получит в школе, а вот научиться учиться, привить ему навыки элементарной учебной деятельности, это очень сложно, учитывая психологию маленьких малышей, - комментирует Ольга Кожина, заведующая сектором дошкольного образования комитета по образованию администрации города Мурманска.

Городской фестиваль научно-технического творчества в этом году определил лауреатов конкурса по различным номинациям. Первые места разделили дошкольные образовательные учреждения №№ 19, 123 и 139.