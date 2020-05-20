Инжиниринговая компания – крупный подрядчик для ТОР

Территория опережающего развития «Столица Арктики» даст возможность роста предприятиям, уже работающим в регионе, привлечёт новых крупных инвесторов и позволит на Кольской земле ковать свои востребованные и профессиональные кадры.

Инжиниринговая компания «РусГазШельф», занимающаяся производством металлоконструкций, которые в том числе используются для добычи углеводородов на подводных месторождениях, станет одним из объектов инфраструктуры Территории опережающего развития «Столица Арктики». Губернатор побывал в цехах предприятия на Абрам-Мысе, оценил масштабы, а главное, перспективы производства.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Серьёзная, крупная компания работает на целый набор заказов на наших резидентов ТОР, включая компанию «НОВАТЭК». Наша задача сделать всё, чтобы поддержать, в том числе, инфраструктурно отработать с федеральным центром, чтобы усилить тут мощности по электроэнергии, чтобы дать возможность расширения по земельным участкам. Самое главное, компания заинтересована в рабочих кадрах».

«РусГазШельф» славится квалифицированными специалистами с международным опытом. В планах предприятия – наращивать мощности, поэтому новые молодые и профессиональные кадры здесь будут очень нужны. Об этом, в том числе, шла речь на встрече с главой региона.

Максим Чумаченко, директор обособленного подразделения «РусГазШельф», г. Мурманск: «Мы поставили себе большую задачу - стать большим подрядчиком, выполняющим проекты под ключ. Если мы вместе с властью будет идти к одной цели, мы достигнем много».

«Столица Арктики» - это целый ряд ключевых, в первую очередь, для экономики региона, инвестпроектов. Нередко компании-инвесторы приезжают не только вместе с оборудованием, но и работниками. ТОР позволит прокачать, в том числе, профессиональное образование, наладить подготовку конкурентоспособных кадров из числа северян в зависимости от реальных потребностей производства.

Ольга Кузнецова, заместитель губернатора Мурманской области: «Сейчас в эту приёмную кампанию, которую мы открываем с техническим университетом, мы открываем несколько новых специальностей: дорожное строительство, производственная безопасность».

В этом году набор студентов будет только на платной основе, но затраты частично покроют подрядчики. На будущий год направлений обучения станет больше.