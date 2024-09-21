Иппотерапия и аквааэробика – для того, чтобы жить лучше и дольше

Жительница ЮАР уже шесть лет держит пасеку. Но для неё это не просто бизнес, а возможность совершать добрые дела и помогать другим.

Всем привет! Вы смотрите программу «Хорошие новости» на телеканале «Арктик-ТВ». В студии – Олеся Кривенко.

В больнице в Риме пациентам с нарушениями в работе мозга помогают восстановить или улучшить контроль над своим телом с помощью иппотерапии. Пока это единственное такое лечебное заведение в столице Италии.

Джессика Дружко – учёный, которая любит реки. Она разработала датчик, который контролирует состояние водоёма, чтобы помочь людям взглянуть на него по-новому и принять более правильные экологические решения.

В одном из городов Филиппин, который славится своими подводными рифами, основали программу сбора пластиковых отходов на пляжах. А стимулируют людей тем, что собранный мусор обменивают на рис. Об этом подробнее.

Жительница ЮАР уже шесть лет держит пасеку. Но для неё это не просто бизнес, а возможность совершать добрые дела и помогать другим.

На Кипре учёных и любителей-астрономов ждёт новая обсерватория. Её построили высоко в горах. Она похожа на космический корабль из фантастического фильма.

В воды Рио-де-Жанейро стало приплывать больше горбатых китов, которых чуть не истребили полностью в прошлом веке. После введения моратория на китобойный промысел мировая их популяция восстановилась.

Древняя Аппиева дорога в Риме претендует на включение в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Её построили более 2000 лет назад. Она сыграла ключевую военную роль в расширении Римской империи. СЮЖЕТ

В Болгарии во время раскопок древнеримской канализации нашли неожиданное сокровище – хорошо сохранившуюся статую из мрамора. Она показала, что язычество в этом районе сохранялось даже после принятия христианства.

В одном из музеев Дании представили уникальный скелет динозавра, обнаруженный в США. Особенность его в том, что его кости за десятки миллионов лет почти полностью сохранились.

На выставке Королевского общества в Лондоне учёные показали образцы ледяного керна из Антарктиды. Его добыли для исследований, которые помогут узнать о предстоящих климатических изменениях на нашей планете.

Аквааэробика становится настоящим хитом в городах Австралии, даже довольно отдалённых. Такой вид физической активности особенно популярен среди пожилых, которым всё труднее поддерживать форму.