Ирина Баулина и Анна Ситобудская: Ирландия в Мурманске, или Студия ирландских танцев в столице Заполярья

Ирландия – это не только «зелёные» пейзажи, развалины замков почти у каждой деревни, но ещё и богатая танцевальная культура, с которой можно познакомиться и в столице Заполярья.

Ирина Баулина и Анна Ситобудская продолжают делиться с земляками о том, как ирландские танцы покорили заполярный город



Анна Ситобудская, руководитель студии ирландских танцев: «Люди про такое долгое время не знали, но мы тут уже двадцать лет».



Совмещать бальные танцы с ирландскими оказалось сложно, как отмечает Анна Ситобудская. Но дело случая всё изменило, девушка решила выбрать такой вид хореографии, где только сама будет отвечать за результат.



Культура Ирландии оставляет неизгладимое впечатление, как отмечают специалисты и те, кто успел побывать в этой стране.



Ирландские танцы – это, в первую очередь, семья, где абсолютно разные люди уживаются под эгидой общего хобби.



Ирина Баулина, тренер по ирландским танцам: «Местная публика собирается, играют музыканты - дедулечки лет по восемьдесят: один с гитарой, второй там ещё с банджо, третий в какой-то колокольчик бьёт. Там все люди завсегдатаи таких мероприятий, они как-то очень дружно собираются. Они приходят в паб для того, чтобы пообщаться, увидеться с друзьями, попеть».



