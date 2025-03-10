Ирина Бирюкова: об естественном омоложении, или Как в 45 выглядеть на 35!

В нашем стремлении к молодости и красоте мы порой забываем, что истинная привлекательность заключается не в идеальности, а в уникальности.

Сегодня гость программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» - Ирина Бирюкова, международный сертифицированный специалист по движению и естественному омоложению, делится своими знаниями о том, как продлить молодость, сохраняя при этом уникальность и здоровье, раскроет секреты красоты без инъекций и хирургического вмешательства и расскажет, как правильная осанка, дыхание и подвижность суставов влияют не только на женское здоровье, но и на состояние лица.