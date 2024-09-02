Ирина Громова - разговор с психологом о синдроме первого сентября

Как перестать волноваться за успехи ребёнка в школе, как сохранять спокойствие при чтении родительских чатов и, что такое «синдром первого сентября» сегодня ответы на эти вопросы в программе «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» даёт гость - Ирина Громова, психолог, бизнес-тренер.