Ирина Громова: экзамены у детей, а инструкция для родителей

ЕГЭ и период поступления в вуз или ссуз - это стресс для выпускника и для его родителей. Поэтому очень важно заранее подготовится к нему и научится воспринимать это, как возможность проявить себя и приобрести экзаменационный опыт.

Впереди многих выпускников ожидают ещё вступительные тесты и задания, а при обучении в вузах, училищах и техникумах им предстоит сдавать по 8-12 экзаменов в течение года.

Конечно, присутствовать во время ЕГЭ и помочь ребёнку при всём желании родители не могут.

Экзамены - это дело сугубо индивидуальное и выпускник при сдаче ЕГЭ один на один с комиссией. А что остаётся родителям?

Сегодня гость программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» - Ирина Громова, психолог, подробно расскажет о том, как преодолевать переживания родителям в период, когда их дети выбирают новую ступень образования.