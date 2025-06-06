День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)06.06.25 12:00
Ирина Громова: экзамены у детей, а инструкция для родителей
ЕГЭ и период поступления в вуз или ссуз - это стресс для выпускника и для его родителей. Поэтому очень важно заранее подготовится к нему и научится воспринимать это, как возможность проявить себя и приобрести экзаменационный опыт.
Впереди многих выпускников ожидают ещё вступительные тесты и задания, а при обучении в вузах, училищах и техникумах им предстоит сдавать по 8-12 экзаменов в течение года.
Конечно, присутствовать во время ЕГЭ и помочь ребёнку при всём желании родители не могут.
Экзамены - это дело сугубо индивидуальное и выпускник при сдаче ЕГЭ один на один с комиссией. А что остаётся родителям?
Сегодня гость программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» - Ирина Громова, психолог, подробно расскажет о том, как преодолевать переживания родителям в период, когда их дети выбирают новую ступень образования.
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