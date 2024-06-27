Ирина Громова: нужно ли бороться с прокрастинацией?

В мире представителей успеха и высокой личной эффективности стало стыдно признаваться в простых человеческих слабостях. Например, таких как желание отложить дела на потом.

Люди прокрастинируют, потому что боятся негативных последствий своих действий: завалить проект, облажаться на экзамене, написать плохую курсовую. Страх неудачи вызывает тревогу, поэтому люди откладывают дело на потом и идут смотреть, например, мемасики.

Сегодня гость программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» - Ирина Громова, психолог, бизнес-тренер, коуч, рассказывает о том, что такое прокрастинация, о её признаках и какой она бывает. И ответит на вопрос, а нужно ли с ней бороться и как.