День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)27.06.24 12:00
Ирина Громова: нужно ли бороться с прокрастинацией?
В мире представителей успеха и высокой личной эффективности стало стыдно признаваться в простых человеческих слабостях. Например, таких как желание отложить дела на потом.
Люди прокрастинируют, потому что боятся негативных последствий своих действий: завалить проект, облажаться на экзамене, написать плохую курсовую. Страх неудачи вызывает тревогу, поэтому люди откладывают дело на потом и идут смотреть, например, мемасики.
Сегодня гость программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» - Ирина Громова, психолог, бизнес-тренер, коуч, рассказывает о том, что такое прокрастинация, о её признаках и какой она бывает. И ответит на вопрос, а нужно ли с ней бороться и как.
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Последние комментарии
Антон
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Так держать
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Tatuana
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Viktor Pavlov
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