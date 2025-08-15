День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)15.08.25 12:00
Ирина Громова: о боже, скоро осень, или Спокойствие, только спокойствие!
Незаметно заканчивается лето: воздух по утрам на улице становится прохладнее, где-то уже даже желтеют листья на деревьях и кустах, а время отпуска сменяется на рабочие будни. Временами уже возникает тревожное ожидание периода осенней хандры.
Сегодня ведущий программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» Николай Дукмас и его гость - Ирина Громова, психолог, решили сработать на опережение, рассказав землякам, как выйти на работу после отпуска с минимальным дискомфортом, а стремительной заполярной осенью чувствовать себя полными сил и хорошего настроения.
Последние комментарии
Ирина
13.08.25 20:08
Очень смешно, особенно про детей.Если дети,которые спят днём,то они не старше 6 лет и укладывают до 9 вечера.А запрет с 22.00 . Хотя в других регионах с 19.00 и это правильно.а у нас благодетели)))
Комментарий к новости:Нарушать тишину стало себе дороже
Елена
10.08.25 20:17
Спасибо сотрудникам канала, что оперативно отреагировали на проблему.
Комментарий к новости:Оператор заболел! А пожилые мурманчане не могут получить свои пенсии
SeVFloT83
07.08.25 11:48
Странное умозаключение. А как тогда наш прорыв на западном берегу залива - "Лавна" будет работать?
Комментарий к новости:ММТП сильно проигрывает восточным портам страны по транспортным расходам
