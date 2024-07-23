Ирина Громова: про курортные романы

От отпуска многие из нас ждут новых впечатлений, ярких эмоций и, возможно, даже любовных переживаниях.

Обычно курортные романы остаются там же, где они начались — на курорте. Несколько наивно ждать чего-то серьёзного от легких отношений с тем, кого вы встретили на отдыхе и, скорее всего, больше никогда не увидите. И чтобы избежать разочарований и не испортить отдых, нужно быть готовой к такому развитию событий.

Дом отдыха, санаторий или пятизвездочный отель — не лучшее место, чтобы искать партнёра для продолжительных отношений, уверены психологи.

Сегодня гость программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» - Ирина Громова, психолог, бизнес-тренер, рассказывает о том, чего ждать от курортного романа, как его завершить без последствий и что делать с чувствами?