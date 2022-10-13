Ирина Иваницкая, зооволонтёр: сложно найти достойного хозяина для достойного животного

Ирина Иваницкая, зооволонтёр, занимается спасением бездомных животных уже 5 лет. За это время пристроила более 100 питомцев.

Ирина - руководитель группы помощи бездомным животным «Подари Шанс» https://vk.com/shans_podari; берёт животных под опеку, лечит, если требуется помощь, стерилизует/кастрирует и пристраивает питомцев к хорошим людям.

В настоящее время Ирина курирует подопечную собаку по кличке Тесса, которой всего девять месяцев. В середине августа Тессу выбросили в посёлке Лопарское. Хозяева бросили ей игрушку-пуллер в кусты и уехали. Тесса просидела там целый день рядом со своими остатками прошлой домашней жизни: игрушки, ошейник, поводок. Она ждала своих хозяев, но за ней так никто и не приехал. Тесса любит людей, собак. По характеру – это небольшой энерджайзер.