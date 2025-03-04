Ирина Кантышева и Валерия Шпиливая: о благотворительной фотовыставке «Пора что-то менять и запечатать в памяти»

Очередная встреча участниц 2-го потока в рамках социальной выставки женского портрета «Пора что-то менять и запечатать в памяти» состоится в областном центре 30 марта. Об этом рассказали организаторы мероприятия, Ирина Кантышева и Валерия Шпиливая, на личных страницах в социальных сетях.

Согласно задумке проекта, его участницы рассказывают, как смогли пережить потерю близких, физическое насилие, опасные заболевания, профессиональное выгорание и многое другое.

Собранные деньги, по традиции, пойдут на благотворительность.

Сегодня гости программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» - Ирина Кантышева и Валерия Шпиливая, создатели проект «Пора что-то менять и запечатать в памяти», рассказывают о том, какую цель они ставят перед собой, реализуя этот проект, с чем они выходят на очередной этап благотворительного мероприятия и что ожидают от земляков.