Ирина Кантышева, мама ребёнка с онкологией: о борьбе за жизнь сына

Мама близнецов, за жизнь одного из которых она более года отчаянно борется...

Онкологическое заболевание у близкого – тяжкое бремя для всей семьи. Когда же диагноз ставят ребёнку – это превращается в трагедию.



Ирина Кантышева растит двух сыновей-близнецов. До октября прошлого года жизнь шла своим чередом, пока здоровье Семёна резко не ухудшилось. У ребёнка выявили острый лейкоз – онкологическое заболевание, возникающее из-за мутации клетки крови.

Ирина открыто рассказывает о сложностях лечения онкологии и ожидании выздоровления. Активно ведёт социальные сети и помогает людям, столкнувшимися с похожими заболеваниями.

Как Ирина Кантышева справляется с этим испытанием, узнаем из первых уст в программе «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD».