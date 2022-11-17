Ирина Кантышева, мать ребёнка с онкологическим заболеванием – жизнь в борьбе за сына

Онкологическое заболевание у близкого – тяжкое бремя для всей семьи. Когда же диагноз ставят ребёнку – это превращается в трагедию.

При своевременной диагностике и правильно подобранном лечении шанс на выздоровление очень высок. Главное, вовремя обратить внимание на симптомы заболевания и получить качественную медицинскую помощь.

Сегодня в программе «Проще говоря» северянка Ирина Кантышева рассказывает о том, как сохранить личностные качества при выявлении диагноза у ребёнка, как вести себя, где найти силы, чтобы пережить непростые времена, а также про поддержку государства.

Ирина Кантышева растит двух сыновей-близнецов. До октября прошлого года жизнь шла своим чередом, пока здоровье Семёна резко не ухудшилось. У ребенка выявили острый лейкоз – онкологическое заболевание, возникающее из-за мутации клетки крови.

Ирина Кантышева, мать ребёнка с онкологическим заболеванием, ответит на трудные вопросы: как объяснить ребёнку, что долгое пребывание в стенах мед учреждения это необходимо и важно? возможно ли сохранить личностные качества и не опустить руки, находясь в постоянном стрессе?

Это большое интервью о том, как сохранить себя в момент непредсказуемых событий, к которым невозможно заранее подготовиться. Где найти силы на принятие ситуации и действовать результативно? А главное, почему стоит афишировать такие случаи?