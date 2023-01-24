Ирина Кишмерëшкина и Маргарита Дивакова: о творческом пути к Национальной телевизионной премии «Щелкунчик»

15 января ансамбль «Терра Данс» стал победителем Национальной телевизионной премии «Щелкунчик» в сфере хореографического искусства Российской Федерации.

Также они стали лауреатами 3-й степени в номинациях «Народный танец» и «Народная стилизация». Церемония награждения состоялась в г. Москве в Гостином дворе.

Как создавался коллектив? Чем удивляли жюри наши артисты? Какие планы ансамбля на этот год? Об этом и многом другом сегодня в программе «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» рассказывают Ирина Кишмерëшкина, руководитель, педагог- хореограф ансамбля «Терра Данс», и Маргарита Дивакова, солистка ансамбля «Терра Данс».