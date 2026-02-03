День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)03.02.26 20:00
Ирина Кузнецова, начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Прокуратуры Мурманской области: итоги-2025 года, или О законности доходов служащих
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
Последние комментарии
Александр
03.02.26 08:57
03.02.26 Мурманск, Карла Маркса, 49 - нет ни холодной, ни горячей воды.
Комментарий к новости:Плановые отключения в Мурманске на 3 февраля
Д.О. Вернер
27.01.26 12:39
У нас в руководстве ИНЖЕНЕРЫ есть? Или только лирики? На фоне надувного кита действующие вышки ЛЭП образца 1966 года как-то страшновато...
Мира
26.01.26 04:17
Переведите детей на дистанционное пока нет света! Авария за аварией, такими темпами без света мы рискуем отпуская детей в школу!
-Скоро в эфире21:30Новости. Информационная программа (12+)22:00«Красный Яр». Художественный сериал, 6 серия (16+)22:50«Слово прокурора». Тематическая программа (12+)
