Ирина Петровская: милые картинки с собакой, или Серьёзный разговор о безопасности детей на дорогах Заполярья

Наши коллеги - журналисты информационного агентства «СеверПост» запустили медиапроект «Пушистый патруль». И мы с радостью к нему присоединились. Проект поддержан Министерством информационной политики Мурманской области и направлен на изучение детьми правил дорожного движения.

На сайте «СеверПост» и в сообществе «Арктик-ТВ» в соцсети «ВКонтакте» можно найти очень милые картинки с собакой, которая рассказывает о простых правилах: как переходить дорогу, какие правила соблюдать, если ты едешь на самокате или сам пассажир автобуса. Эти картинки хорошо изучать детям вместе с родителями, ведь простые правила могут спасти жизни.

Сегодня в программе «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» Ирина Петровская, инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения УГИБДД УМВД России по Мурманской области, ведёт разговор о безопасности детей на дорогах Заполярья.