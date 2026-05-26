Ирина Попенко и Ольга Добрецова: о благотворительном проекте «Читаем на ночь»

Такое простое, на первый взгляд, но важное дело - почитать ребёнку перед сном. В этом суть проекта Ирины Попенко «Читаем на ночь».

По задумке автора, неравнодушные граждане за час до сна приходят в детскую больницу и читают сказки маленьким пациентам. Такая психологическая поддержка детям, находящимся на лечении, реализуется активистами и неравнодушными северянами.

Сегодня гости программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» - Ирина Попенко и Ольга Добрецова рассказывают о том, что их подтолкнуло к тому, чтобы реализовать эту идею в библиотеке, какую цель они преследуют и о реакции юных северян на их доброе дело.