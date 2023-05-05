День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)05.05.23 12:00
Ирина Страшнова, учитель литературы Гимназии №2 г. Мурманск: об участии в региональном этапе конкурса «Учитель года России»
В Мурманске в центре образования «Лапландия» подвели итоги регионального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России».
Этого звания удостоена учитель литературы Мурманской гимназии №2 Ирина Страшнова. Она будет представлять наш регион на федеральном уровне в Москве.
А сегодня она - гость программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD». Ирина Страшнова, учитель литературы Гимназии №2 г. Мурманск, учитель года Мурманской области – 2023, поделится с нами о том, как проходил региональный этап конкурса, поделится своими ожиданиями от федерального этапа борьбы.
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