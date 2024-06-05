Ирина Ткаленко: о кибербуллинге, или Как защитить детей от травли в Сети?

Сегодняшний выпуск программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» проходит в рамках образовательного проекта «Дети в инете». Это совместный проект телеканала «Арктик-ТВ» и Министерства информационной политики Мурманской области.

Интернет – это не только множество полезной информации, возможность удаленно общаться с друзьями, учиться, находить хобби и прочее. Также Сеть таит в себе огромное количество опасностей. Одна из них – кибербуллинг. Что это такое? Кого и за что травят в Интернете? Как защитить своих детей от него?

Гость программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» - Ирина Ткаленко, психолог Центра социальной помощи семье и детям, психолог МРОО «Заполярье без сирот», специалист по терапии, основанной на взаимоотношениях доверия, сегодня подробно отвечает на эти и другие вопросы.