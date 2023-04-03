Ирина Волохова и Екатерина Иванова, мамы детей с аутизмом: аутизм - жизнь на иной глубине

2 апреля отмечался День распространения информации об аутизме. Обычно к этой дате приурочивают множество тематических мероприятий. Они так или иначе помогают рассказывать о людях, которые отличаются от нас, но из-за этого не становятся хуже или лучше.

Способов вылечить расстройства аутистического спектра в настоящее время нет. Однако психосоциальные мероприятия на основе фактических данных, например, поведенческая терапия и программы обучения для родителей и других лиц, обеспечивающих уход, могут ослабить затруднения в коммуникациях и социальном поведении, оказав положительное воздействие на благополучие и качество жизни личности.

Кто такие аутисты? Это болезнь или состояние? Как они общаются, если многие не могут говорить? Как устроить таких ребят в школу? Что ждёт их в будущем?

Вопросов очень много. И на них согласились ответить мамы детей с аутизмом Ирина Волохова и Екатерина Иванова. Честно и искренне. Наверняка для кого-то это станет настоящей поддержкой, а кому-то поможет понять людей, которые живут на иной глубине.