Ирвас – во всей красе

Сотрудники Лапландского заповедника поделились новым видео, на котором позирует ирвас. Так на саамском называют самца оленя старше трёх лет.

Видео сделано ещё в сентябре, до того, как деревья сбросили листья.

Напомним, самостоятельное посещение заповедника возможно только по согласованию. Но сейчас такая возможность приостановлена. Полюбоваться красотами природной территории и ее обитателей можно только в составе экскурсионных групп.