Исчезновение маршруток в городе мало кто заметил

С начала этой недели мурманчане стали замечать, что количество маршрутных автобусов на дорогах областного центра сократилось, поэтому многие горожане опаздывали на работу и долго мерзли на остановках в ожидании транспорта. Например, водители маршруток №№ 51 и 54 несколько суток не занимались перевозкой пассажиров.

В соцсетях поползли слухи, что водители из-за увеличения нормы выработки устроили забастовку. Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска направил запрос перевозчику с требованием объяснить причину невыхода микроавтобусов на линию. Директор фирмы пояснил, что такой сбой возник из-за холодов и технической неисправностью автомобилей.

Редакция «Арктик-ТВ» решила узнать у мурманчан, насколько сложно было им передвигаться по городу без привычных маршруток. Ответы нас несколько обескуражили:

- Про маршрутки ничего не могу сказать.

- Я стараюсь ходить пешком и не обращаю внимания на маршрутки.

- Я всю жизнь за рулём проработал, поэтому сейчас пешком хожу.

- Отсутствие маршруток не заметил!

- Меня всё устраивает.