Ищем ответы на вопросы телезрителей в программе «Коммунальный детектив»

Эксперт выпуска – главный государственный инспектор Мурманской области Алёна Кузнецова.

Ничто не может так испортить Новый год, как засор канализации. Все содержимое труб поплыло в квартиру. Пытаясь дозвониться в управляющую компанию и выгребая последствия коммунальной катастрофы, наша телезрительница встретила 1 января.

- Такие аварии должны устраняться незамедлительно, должна оперативно проводится прочистка канализации, - отмечает Алёна Кузнецова. – Если коммунальщики не справились, то им придётся отвечать в суде.

Главный жилищный инспектор советует подавать иск, требуя возместить не только материальный, но и моральный ущерб.

Прорыв канализации – не единственная жалоба, поступившая в редакцию «Арктик-ТВ». Несколько сообщений, поступивших в редакцию, касаются последствий залитий. В подъездах поселились плесень и грибок, а ремонта не получается добиться годами.

- Мы сейчас возьмем все эти адреса на контроль и будем проверять, потому что есть такие случаи, - говорит Алёна Кузнецова. – Но если управляющая компания так относится к жилому фонду, то стоит подумать о её смене.

Как защитить свои права? Как повлиять на управляющую компанию? И куда можно жаловаться в случае коммунальной катастрофы? Отвечаем на эти и другие вопросы сегодня в 20.00 в программе «Коммунальный детектив». У вас тоже есть вопросы? Пишите нам в официальной группе телеканала «Арктик-ТВ». Мы заведём новое дело и расскажем именно о вашей коммунальной проблеме, обсудив с экспертами, как её решить.

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