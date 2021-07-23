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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)23.07.21 19:30

Ищем самую большую яму во дворах Мурманска

О продолжении программы поддерживающего ремонта дворов в Мурманске в программе «Итогих» расскажет глава администрации города Мурманска Евгений Никора. Не смотря на отказ депутатов горсовета принять участие в ямочном ремонте дворов - этим летом ухабы всё-таки залатают. На конкурс поступило более 400 заявок.

Напомним, идея поддерживающего ремонта дворов принадлежит губернатору. Прошлым летом по этой схеме уже были отремонтированы придомовые территории в областном центре – 70% выделял областной бюджет, а порядка 30% добавлял муниципалитет. В этом году область снова предложила руку помощи и готова была выделить более 60 миллионов рублей на ямочный ремонт, однако, депутаты мурманского горсовета наотрез отказались давать деньги на благие цели, мол по закону, дворы должны асфальтировать управляющие компании – тратить на эти цели средства бюджета не стоит».

Не разделяет мнение мурманских депутатов и губернатор, который считает, что пока мы будем искать хозяина, в наши дворы скоро не сможет ни скорая помощь, ни мусоровоз, ни пожарная машина заехать. На некоторых территориях дороги дворовые выглядят как после бомбежки.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Для меня, конечно, необъяснимо, что депутаты городского Совета Мурманска отказались дать небольшой уровень своего финансирования, менее 30%. Поэтому мы точно не зависим от того, кто там и что думает в представительном органе города Мурманска, наша задача думать о людях».

Странно, но и Андрей Сысоев, принимая непопулярное решение, явно отдавал себе отчёт в том, что рано или поздно ему придётся держать отчёт перед избирателями.

Не дождавшись решения по софинансированию губернатор подписал постановление о выделении 100 миллионов рублей из областного бюджета на косметический ремонт мурманских дворов. Эта новость вызвал самый настоящий ажиотаж. От управляющих компаний поступило более 400 заявок. Теперь по конкурсу будут отобраны наиболее «убитые» дворы. И уже в августе, по словам Евгения Никоры, там закипит работа.

О том, когда станет известен список конкретных адресов, где заделают ямы, как попасть в программу поддерживающего ремонта, узнаете, посмотрев программу «Итоги» в субботу, 24 июля, в 20.00. Но забегая вперед, скажем, что у вас есть возможность помочь главе администрации и журналистам найти самую большую яму в Мурманске.

 

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