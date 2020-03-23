Ищу тебя! Полина Антонюк просит откликнуться бывших работниц с коптильного завода

Бывшая жительница Мурманска разыскивает через соцсети своих коллег с Коптильного завода № 1 Мурманского рыбообрабатывающего комбината. Редакция «Арктик-ТВ» решила помочь землячке и подключилась в поиску.

Полина Антонюк (в замужестве Щурова) После выхода на пенсию переехала в Псковскую область и с 2006 года в Заполярье не приезжала. Но расстояние и годы не стерли тёплые воспоминания о севере, родном предприятии.

«Доброе утро, Мурманск! – пишет наша землячка в соцсети.

Может быть, есть кто-нибудь из знакомых в этой группе? На фото 1982 года я (в центре) около Коптильного завода № 1 Мурманского рыбокомбината, где я проработала 40 лет, с 1955-го по 1995 год. Очень многие в рыбном порту должны меня помнить», - Полина Григорьевна, мастер, инженер-технолог...

Вот ещё одно фото, 1982 год. Я справа. Это цех холодного копчения на нашем Коптильном заводе номер один».

Поделилась снимками из личного архива Полина Григорьевна, однако пока никто из подруг по цеху не откликнулся: «Наверное, мои ровесницы не такие продвинутые как я и не пользуются интернетом. Или действительно никого нет в этой группе из моих портовых коллег по работе. Очень жаль», - написала Полина Антонюк на страничке паблика «Мурманск в Фейсбуке».

Если кто-то узнал себя на фотографиях, звоните в редакцию новостей «Арктик-ТВ».