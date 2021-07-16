Искажённая «картина мира», или Строителю «веллеровок» лучше посмотреть в зеркало

Бывший глава Мурманска Алексей Веллер, который сейчас баллотируется в Госдуму от Красноярского края, обиделся на слова губернатора Андрея Чибиса о том, что в предыдущие годы власти недостаточно эффективно решали вопрос с переселением из ветхого и аварийного жилья.

В своё оправдание Алексей Борисович написал открытое письмо, в котором упрекнул губернатора в том, что у него искаженная «картина мира».

Журналисты «Арктик-ТВ» посмотрели на проблему через объектив камеры.

Тема ветхого и аварийного фонда в очередной раз всплыла во время «прямой линии» с Андреем Чибисом. И вот тут вспомнили о злополучных сертификатах «К 100-летию без деревяшек!», которые щедро раздавали жителям деревянных домов за подписью градоначальников Алексея Веллера и Андрея Сысоева.

Валентина Бесщерева, мурманчанка: «Больше 10 лет назад выдали его и до сих пор ничего».

Но северянка Валентина Бесщерева до сих пор хранит бумажицу как зеницу ока в надежде, что ей предоставят благоустроенное жильё. Ей так посоветовал омбудсмен по правам человека.

Валентина Бесщерева, мурманчанка: «Он сказал, чтобы я оставила себе это, как документ, как доказательство. Но когда мы стали обращаться, то нам сказали, что выдали случайно».

За случайно бьют отчаянно, но только не в случае с мурманскими градоначальниками. Традицию отмахиваться от людей, как от назойливых мух, заложил еще Михаил Савченко – предшественник, и, насколько мы помним, друг и старший товарищ Алексея Веллера. Кто же не знает крылатую фразу мурманского мэра о том, что в деревяшках живут «уроды и дети их уроды». Может быть, Савченко тоже стоит обидеться на критику губернатора.

В своём открытом письме к главе региона Алексей Борисович козыряет цифрами – скольких в его время удалось переселить из деревяшек, но умалчивает о том, сколько людей продолжают жить в нечеловеческих условиях, только потому, что власти не хотели признавать их дома аварийными.

Ольга Кондрашкина, мурманчанка: «То ли у них денег нет, то ли они где-то опростоволосились и не попали в какие-то программы. То ли они не знали, что ветхое оно – не аварийное. Сделали программу, люди надеялись, а в законе про ветхое жилье ничего нет».

Ольга Викторовна прошла все круги ада, чтобы помочь своей подруге выбраться из разрушающегося дома на улице Зелёной. Ей удалось найти подход к мэру Веллеру.

Ольга Кодрашкина, мурманчанка: «Но когда его возьмешь за жабры, он в итоге сделает».

Главное достижение прежних градоначальников в том, что это строительство, называемых в народе «веллеровок». Как известно, дарёному коню в зубы не смотрят, но о качестве жилья говорит тот факт, что многие новосёлы предпочли как можно быстрее выставить их на продажу, опасаясь, что и эти дома быстро обветшают.

Мария Шибеко, мурманчанка: «У нас потолок течёт на кухне, на кухне нет отопления, батарея не работает».

Анна Митрук, мурманчанка: «Никто не обращает на нас внимание, когда надо было показуху, всё белили, красили, а теперь всё уже».

Так и не дождались пожилые жительницы новой «Олимпийской деревни» обещанных скамеечек во дворе. Что нашли на помойке, на том и сидят. Они не прихотливые.

Геннадий Степахно, депутат Мурманской областной Думы: «Здесь есть какие- то недостатки. Например, в финансирование, в том числе в производстве работ подрядчиками. Главный строитель города Мурманска Колошин сказал, что здесь преступление строить эти спичечные коробки. Надо бы здесь строить девятиэтажки».

Так собственно на что обижается Алексей Веллер? Никто не заставлял его подписывать сертификаты и раздавать пустые обещания. И совершенно непонятно, почему депутат Государственной Думы общается с главой региона через соцсети и газету «Вечерний Мурманск». И это только верхушка айсберг. В нашей картине мира, увиденной через объективы камеры, ещё много человеческих историй, которыми мы готовы поделиться.