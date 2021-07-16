ВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ: Страх потери, или Жизнь под знаком минус17 июля в мурманском Ледовом дворце откроется мобильный прививочный пункт
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)16.07.21 19:30

Искажённая «картина мира», или Строителю «веллеровок» лучше посмотреть в зеркало

Бывший глава Мурманска Алексей Веллер, который сейчас баллотируется в Госдуму от Красноярского края,  обиделся на слова губернатора Андрея Чибиса о том, что в предыдущие годы власти недостаточно эффективно решали вопрос с переселением из ветхого и аварийного жилья.

В своё оправдание Алексей Борисович написал открытое письмо, в котором упрекнул губернатора в том, что у него искаженная «картина мира».

Журналисты «Арктик-ТВ» посмотрели на проблему через объектив камеры.

Тема ветхого и аварийного фонда в очередной раз всплыла во время «прямой линии» с Андреем Чибисом. И вот тут вспомнили о злополучных сертификатах «К 100-летию без деревяшек!», которые щедро раздавали жителям деревянных домов за подписью градоначальников Алексея Веллера и Андрея Сысоева.

Валентина Бесщерева, мурманчанка: «Больше 10 лет назад выдали его и до сих пор ничего».

Но северянка Валентина Бесщерева до сих пор хранит бумажицу как зеницу ока в надежде, что ей предоставят благоустроенное жильё. Ей так посоветовал омбудсмен по правам человека.

Валентина Бесщерева, мурманчанка: «Он сказал, чтобы я  оставила себе это, как документ, как  доказательство. Но когда мы стали обращаться, то нам сказали, что выдали случайно».

За случайно бьют отчаянно, но только не в случае с мурманскими градоначальниками. Традицию отмахиваться от людей, как от назойливых мух, заложил еще Михаил Савченко – предшественник, и, насколько мы помним, друг и старший товарищ Алексея Веллера. Кто же не знает крылатую фразу мурманского мэра о том, что в деревяшках живут «уроды и дети их уроды». Может быть, Савченко тоже стоит обидеться на критику губернатора.

В своём открытом письме к главе региона Алексей Борисович козыряет цифрами – скольких в его время удалось переселить из деревяшек, но умалчивает о том, сколько людей продолжают жить в нечеловеческих условиях, только потому, что власти не хотели признавать их дома аварийными.

Ольга Кондрашкина, мурманчанка: «То ли у них денег нет, то ли они где-то опростоволосились и не попали в какие-то программы. То ли они не знали, что ветхое оно – не аварийное. Сделали программу, люди надеялись, а в законе про ветхое жилье ничего нет».

Ольга Викторовна прошла все круги ада, чтобы помочь своей подруге выбраться из разрушающегося дома на улице Зелёной. Ей удалось найти подход к мэру Веллеру.

Ольга Кодрашкина, мурманчанка: «Но когда его возьмешь за жабры, он в итоге сделает».

Главное достижение прежних градоначальников  в том, что это строительство, называемых в народе «веллеровок». Как известно, дарёному коню в зубы не смотрят, но о качестве жилья говорит тот факт, что многие новосёлы предпочли как можно быстрее выставить их на продажу, опасаясь, что и эти дома быстро обветшают.

Мария Шибеко, мурманчанка: «У нас потолок течёт на кухне, на кухне нет отопления, батарея не работает».

Анна Митрук, мурманчанка: «Никто не обращает на нас внимание, когда надо было показуху, всё белили, красили, а теперь всё уже».

Так и не дождались пожилые жительницы новой «Олимпийской деревни» обещанных скамеечек во дворе. Что нашли на помойке, на том и сидят. Они не прихотливые.

Геннадий Степахно, депутат Мурманской областной Думы: «Здесь есть какие- то недостатки. Например, в финансирование, в том числе в производстве работ подрядчиками. Главный строитель города Мурманска Колошин сказал, что здесь преступление строить эти спичечные коробки. Надо бы здесь строить девятиэтажки».

Так собственно на что обижается Алексей Веллер? Никто не заставлял его подписывать сертификаты и раздавать пустые обещания. И совершенно непонятно, почему депутат Государственной Думы общается с главой региона через соцсети и газету «Вечерний Мурманск». И это только верхушка айсберг. В нашей картине мира, увиденной через объективы камеры, ещё много человеческих историй, которыми мы готовы поделиться.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)СПБУ «Арктическая» - везде, где нужно
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ПЯТЬ ЛЕТ – ВО БЛАГО СЕВЕРЯНМурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРАМурманская областная Дума: ДЕНЬ РОССИЙСКОГО ПАРЛАМЕНТАРИЗМА
-Политбарометр (18+)
ПодробнееЕсть из кого выбирать, или Три дня под непрерывным видеонаблюдением
-

Последние комментарии

Ольга
01.07.21 21:17
Уважаемый Евгений Викторович! Большое спасибо за благоустройство на улице К. Орликовой! Надеюсь, что все дороги на ней будут отремонтированы, как и планировали. Но у жителей домов возле строящегося д
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники
Ольга
26.06.21 11:19
Ввезите уже однокомпонентную вакцину! Многие не хотят 2 раза прививаться, времени нет! Хотите больший охват привитых-нужна однокомпонентная.
Комментарий к новости:ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD»: Светлана Диденко раскрывает секреты российских вакцин от коронавируса SARS-CoV-2
Юлия
26.06.21 00:00
Приезжайте в Полярный, здесь технологии невероятные... То, что срезали, заново растопили и заляпали снова .... Вкривь и вкось... Стыдоба... Рука руку моет.... В нашем городе дороги ужасные... Каждый г
Комментарий к новости:На региональных и муниципальных автодорогах во время ремонта применяют передовые технологии и материалы
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
282930123456789101112131415161718192021222324252627282930311
-Скоро в эфире07:00«Взрослые игры». Тематическая программа (16+)07:30«Расследования Фрэнки Дрейк». Художественный сериал, 15 серия (16+)08:15«Точка отсчета». Художественный фильм (12+)
-PRO Деньги (16+)В магазинах Мурманской области сменился лидер по росту цен: картофель подешевел, а морковь подорожала на 8,2%-PRO Валюту (16+)Курс евро снизился на 26 копеек, доллар потерял 5 копеек-PRO Энергетику (18+)Андрей Чибис: развитие «зелёной» энергетики может стать одним из драйверов экономики Мурманской области-PRO ЖКХ (18+)Рост долгов за ЖКУ связан со снижением доходов физических и юрлиц-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Тарифную «конституцию» готовят для России
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2021
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика