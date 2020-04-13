Искра от окурка разгорелась в пламя с 6-го по 9-й этажи

В одном из домов на Кольском проспекте Мурманска загорелся сначала один балкон, а потом ещё несколько этажами выше. Пользователи социальных сетей смело предположили, что жители многоэтажки на лоджии жарили шашлыки.

Вот только приготовленного на углях мяса, оперативно прибывшие на место происшествия спасатели, не обнаружили, как и мангала.

Предварительная причина – небрежно оставленный одним из жителей окурок. Курение к человеческим жертвам не привело, но неприятный осадочек у 25 жителей многоэтажки, которых пришлось эвакуировать спасателям, точно останется, ведь из-за вредной привычки одного пострадали 4 балкона с 6-го по 9-й этажи.