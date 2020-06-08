Искренние поздравления сегодня принимают сотрудники социальной сферы

К тёплым словам присоединяются и александровцы.

На территории большого ЗАТО работают две организации, которые занимаются вопросами социальной помощи населению – Полярнинский комплексный Центр социального обслуживания и Снежногорский Центр социальной поддержки. Если первый предоставляет услуги людям одиноким, детям, оставшимся без попечительства родителям, то второй – осуществляет материальные выплаты нуждающимся категориям.

Ольга Гарагуля, директор Снежногорского межрайонного Центра социальной поддержки населения: «Спасибо всем за работу, хочется пожелать здоровья, чтобы каждый день начинался с улыбки. Хочу, чтобы то добро, которое соцработник делает, возвращалось к нему сторицей. С праздником, мои дорогие!».

Оба учреждения функционируют не только в Александровске, социальные работники центров есть и в Видяево, и в Заозерске.

Виктория Неплюева, директор Полярнинского комплексного Центра социального обслуживания населения: «Пусть все мечты и планы сбываются, потому что, когда мы в команде, пока глаза горят, мы хоти помочь тем, кто в нас нуждается. Это показатель того, что учреждение процветает. И я думаю, что всё у нас получится. Мы вместе, мы рядом, мы всегда для тех, кто в нас нуждается!».

Ежедневно в учреждения обращаются десятки людей – за помощью и пособиями.

Надо отметить, что в связи с последними событиями в стране нуждающихся стало в разы больше, но никому в помощи отказано не было.