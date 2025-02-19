Искусственный интеллект помогает в борьбе с преступностью

Презентация нового оборудования состоялась в экспертно-криминалистическом центре УМВД Мурманской области.

«АДИС Папилон» – информационная система с электронной базой отпечатков пальцев. Её модернизированная девятая версия с элементами искусственного интеллекта теперь есть в экспертно-криминалистическом центре Мурманской области. К слову, таких аппаратов новейшей версии всего шесть в стане.

Марина Данилова, эксперт ЭКЦ УМВД России по Мурманской области: «Мы вносим след пальца, изъятый с места происшествия, база его сама кодирует с помощью искусственного интеллекта и выдаёт список лиц, которые, вероятно, могут быть подозреваемыми».

Нейросетевой анализ позволяет осуществлять поиски по отпечаткам пальцев и ладоней, радужной оболочке глаз и фотоизображениям лиц, увеличивая скорость раскрытия преступлений. И даже в делах большого срока давности, например, 90-х годов прошлого века могут появиться новые подозреваемые.

Помимо «Папилона-9» лаборатории центра оснащены современным оборудованием по выявлению фальшивых документов и денежных купюр.

Алена Романова, главный эксперт ЭКЦ УМВД России по Мурманской области: «Это видео-спектральный компаратор, один из главных помощников в ЭКЦ для исследования документов и купюр, которые поступают к нам на исследование. Здесь есть разные программы. Например, мы можем определять подлинность документов и каким способом они изготовлены».

В презентации новой техники принял участие и глава региона. Андрей Чибис также побывал в химической лаборатории, где установлен современный комплекс для медицинских исследований «Хроматэк-Кристалл 5000». Это устройство позволяет проводить подробный химический анализ веществ.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Мы заинтересованы в повышении безопасности на территории Мурманской области, плотно взаимодействуем с УВД, стараемся помогать необходимым. Например, приобрели суперсовременную технику: комплекс для быстрого анализа отпечатков и оборудование для химической лаборатории, где речь идёт о борьбе с распространением наркотиков… Мы будем помогать всем структурам, чтобы уровень безопасности в Мурманской области максимально развивался».

Эксперты-криминалисты отмечают, что с момента внедрения новой системы в работу, исследования проводятся с высочайшей точностью и, самое главное, уже получены положительные результаты по раскрываемости преступлений.