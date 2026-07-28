Искусство, где слово, пластика тела, звук и технологии создают единый шедевр

Лекцию о синтетическом театре провели в Центре научно-технологического творчества «Родина». Ценители искусства погрузились в историю театральной структуры и её традиций.

Синтетический театр начал формироваться ещё в начале ХХ века. Это направление представляет собой синтез разных видов искусств. Каждый из них привносит свой вклад в общую картину и делает произведение неповторимым. С появлением новых технологий театр расширяет границы возможностей: соединяется с наукой, биомеханикой и интерактивными инсталляциями.

Анна Пряхина, мультимедиа художница, руководитель направления «Art&Science» Центра «Родина»: «Я сейчас делаю проект в Петербурге в лаборатории новых медиа, мы ставим в Александрийском театре спектакль, где я была инженером-робототехником».

Современные новшества активно используют и в Мурманском областном театре кукол. Его спектакли объединяют традиционные приёмы с мультимедиа, так популярные и известные произведения обретают вторую жизнь и не теряют основного посыла.