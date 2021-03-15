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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)15.03.21 19:30

Искусство побеждать - больше 100 участников со всей области боролись за медали на Кубке города Мурманска по тхэквандо

На открытом первенстве определили фаворитов среди начинающих борцов.

На соревнования в 17-ю спортивную школу Мурманска собрались больше 100 участников из разных уголков области. Возраст ребят от восьми до 15 лет. В этот раз Открытое первенство по тхэквандо проходит без болельщиков из-за риска распространения коронавирусной инфекции, что, впрочем, не сказывается на их спортивных результатах.

Сергей Тян, директор Детско-юношеской спортивной школы №17 города Мурманска: «Обычно они стесняются, сдерживаются, а здесь они сами командой поддерживают друг друга и хорошо все выступают. Каждый старается максимально выложиться на додянге, так называется ковер, который предотвращает возникновение травм во время падения. И всё же риск пропустить опасный удар от соперника остаётся высоким. На такой случай здесь дежурят медики».

Ивану Соловьеву сегодня повезло - из боя он вышел без единой царапины, легко одолев противника.

Иван Соловьев, спортсмен: «На тренировки у меня уходит 6 часов».

Тяга крепких ребят к восточным единоборствам понятна. Красота боя выражается в скоростных ударах ногами и молниеносных перемещениях.

Александр Кирченков, рефери соревнований: «Чем больше конкуренция, тем лучше бой. Если вы видели финальные бои, то они очень техничные, ребята молодые показывают очень хорошую технику».

По итогам соревнований самая сильная команда отправится на соревнования в Санкт-Петербург. В апреле в городе на Неве  пройдёт традиционный фестиваль «Японская весна».

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