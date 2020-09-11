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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)11.09.20 19:30

Исландцы очень любят читать - посол Исландии в России Аурни Тор Сигурдссон

Мурманская модельная библиотека на улице Шабалина за год работы стала любимым местом отдыха жителей этого микрорайона. Здесь не только можно найти литературу на любой вкус, но и развивать творческие навыки. Например, рисовать песком, создавать фото и видео, заниматься лепкой, играть в настольные игры и даже проводить конференции.

Аурни Тор Сигурдссон, чрезвычайный и полномочный посол Исландии в России: «Я очень впечатлён вашей модельной библиотекой. Удивительно то, какие условия здесь созданы для людей с ограниченными возможностями здоровья, особенно для слепых и слабовидящих людей. Меня действительно, впечатлило это посещение».

Но эта встреча в библиотеке была не просто экскурсией, организованной для Аурни Тора Сигурдссона, посла Исландии в России. Сити-менеджер и представитель дипмиссии обсудили перспективы сотрудничества городов-побратимов Мурманска и Акюрейри, а также наметили план предстоящих мероприятий. Прежде всего, они касаются сферы культуры.

Евгений Никора, глава администрации Мурманска: «Размещение выставок художников и писателей. Используется возможность посольства Исландии в России. Мы предоставляем такую площадь. Это совместные образовательные программы и возможность методом народной дипломатии побольше узнать друг о друге».

В ходе встречи Аурни Тор поделился, что исландцы читающий народ. И они очень любят классические произведения. Поэтому подарком для мурманчан от посла Исландии стали несколько изданий сказок, книг по психологии и искусству от писателей островного государства. От администрации Мурманска и библиотеки посол также получил литературные издания и сувениры.

 

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