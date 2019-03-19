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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)19.03.19 19:30

Исландия заинтересована в расширении сотрудничества с Россией

Вопросы социально-экономического развития Мурманской  области и перспективные направления сотрудничества между Кольским Заполярьем и Исландией  обсудили в ходе рабочей встречи руководства региона и делегации парламентской республики

Встреча прошла в преддверии Международной конференция «Рыболовство в Арктике», в которой исландская делегация во главе с руководителем дипмиссии парламентской республики в России принимают активное участие, так как есть целый ряд практических вопросов делового сотрудничества, требующих обсуждения и принятия совместных решений.

«Мурманская область для нас, в первую очередь, это рыбный регион, - отметила во время встречи Берглинд Асгейрсдоттир, посол Исландии в России. - Поэтому делегация Исландии состоит в основном из представителей крупных судостроительных, рыбопромысловых компаний и компаний, занимающихся рыбопереработкой.  Сотрудничество с Россией имеет практический опыт. Оборудование, произведенное в нашей стране, и проекты Исландского конструкторского бюро востребованы в России, а также наши технологии рыбопереработки  активно используют российские  предприятия».

В делегации парламентской республики 13 человек, что говорит о заинтересованности крупного бизнеса этой страны в российском рынке, тем более, что опыт совместной работы уже есть. И стороны ни раз доказали друг другу свою надёжность.

«Мне вдвойне приятно присутствовать в составе делегации Исландии в Мурманской области, так как наша компания более тридцати лет работает на российском рынке, - говорит  Бергур Гудмундссон, представитель компании «Marel». - Мы с нетерпением ждём новых возможностей, которые откроются благодаря программе модернизации и обновления рыбопромыслового флота и оборудования для переработки рыбы России».

Даже в пору антироссийских санкций интерес к взаимодействию с нашей страной только растёт. Эффективность сотрудничества доказывает целый ряд крупных совместных проектов, реализуемых в разных регионах России.

«Амбиции в России у нас огромные, - отмечает Ёнас Трюггвасон, генеральный директор компании «Knarr Rus». - Мы уже строим несколько пароходов. Первая закладка была в Санкт-Петербурге на верфи «Северная». Это было в ноябре. Следующее судно планируем заложить в этом месяце. И так они по очереди будут строиться. По заводам береговым: один завод уже строили в Мурманске – это «Полярное море» и ещё планируем второй здесь возводить – это «Мурманский фуд» и на Дальнем Востоке у нас  два больших проекта».

Представители исландской делегации отметили перспективы развития Кольского Заполярья, особенно в свете реализуемых в настоящее время в Мурманской области крупных инвестпроектов, и выразили уверенность в дальнейшем продуктивном двухстороннем сотрудничестве.

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