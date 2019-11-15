Испанский учёный изучает историю и быт коренных народов русского Севера

В Мурманском арктическом государственном университете состоялась лекция испанского исследователя коренных народов русского Севера. Что рассказал ученый студентам, какие впечатления у него остались о столице Заполярья, узнали корреспонденты «Арктик-ТВ».

Испанский учёный-антрополог, блоггер-путешественник Мигель Анхель Хулиан Каррильо специализируется на изучении коренных народов Севера России вот уже 10 лет. Всё началось с поездки на Алтай, куда испанец приехал в качестве туриста. Будучи физиком по первому образованию, он решил провести наблюдения и за солнечным затмением.

Во время своих путешествий он был потрясён городами России и решил получить второе высшее образование по специальности «антропология». Так он стал одним из трёх исследователей в Испании, изучающих коренные народности нашей страны. В Мурманск Мигель приехал в первый раз.

«Много лет назад пытался приехать в Мурманск, но не получалось. Первые впечатления о Мурманске – он не похож на другие города России, потому что у вас здесь максимально развитая инфраструктура: есть рестораны, магазины и так далее. Я себя чувствую здесь, в принципе, как в Питере», - сказал Мигель Каррильо (Испания), исследователь коренных народов Севера.

В 2011 году у испанского учёного вышла книга на родном языке про Сибирь и народы, проживающие на её территории. О ней и о своём многолетнем опыте путешествий по Северу России он рассказал студентам арктического университета.

Лекция заинтересовала будущих историков.

«К нам такие гости нечасто приезжают, тем более из Испании, которые занимаются темой важной для нас, но не настолько распространенной, допустим, в остальных частях России - коренные народы Севера, - говорит Евгений Мироничев, студент 5-го курса МАГУ. - Очень интересно послушать, что говорят иностранные учёные, особенно из южной Европы, о нас, о наших предках, возможно, о нашей истории».

Ещё одной целью приезда исследователя стало подписание меморандума о сотрудничестве МАГУ с испанской Национальной Ассоциацией Арктики и Антарктики.