Испечь свой идеальный торт сможет каждый!

Птичье молоко, наполеон или «Прага» – торты, которые хотя бы раз да пробовала испечь каждая хозяйка самостоятельно. Кто-то в искусстве домашней выпечки достиг кулинарных высот и завоевал навсегда сердца родных и друзей. Другие, попробовав раз, убедились, что бисквиты и бизе под силу только профессионалам! Но кондитер Елена Бурченкова уверяет, что испечь свой идеальный торт может каждый!

В уютной кондитерской аромат ванили и сахарной пудры витает в воздухе. Торты, пирожные, десерты прямо таки напрашиваются - съешь меня. Но если вы задумали удивить друзей и родных собственным кулинарным шедевром, то точно зашли по адресу.

- Мы заранее обсуждаем с клиентом, какой будет торт, например, на день рождения, - рассказывает Елена Бурченкова, кондитер.

Фея-кондитер Лена Бурченкова хорошо знакома многим мурманчанам. Вот уже 9 лет она радует сладкоежек авторскими десертами и выпечкой. Настало время поделиться своими знаниями, решила Елена и теперь приглашает к себе в гости на мастер-класс всех желающих. - Самое классное, когда приходят родители и дети, - делится своим впечатлениями Елена Бурченкова, кондитер.

Шоколадный или ореховый, бисквитный, кокосовый торт… А может быть, чизкейк? С начинкой из воздушных взбитых сливок, спелых ягод, солёной карамели – будьте уверены, торт обязательно получится! Лена научит, поможет, ещё и секретную формулу идеального крема расскажет.

- Я пришла сюда с корыстным интересом, научиться изготовлению бисквитов, - рассказала Ирина, участница мастер-класса.

Выпечка не терпит суеты, а вот хорошее настроение и задор всей команды – залог успеха кулинарного дела. А еще пробуйте, обязательно пробуйте все ингредиенты, так как у каждого свой особый вкус, уверяет кондитер.

Спустя 1,5 часа авторский торт готов: два яруса, почти 3 килограмма бисквитно-кокосового удовольствия. В красивой коробке он отправится на самый важный праздник. Но если ваш особый случай здесь и сейчас – отведать кулинарный шедевр можно прямо в кондитерской.

В кондитерском доме Бурченковых всегда рады гостям. Здесь предложат чашку ароматного кофе и вкусный десерт, но если вы настроены на создание торта своими руками, то обязательно сообщите заранее. И будьте уверены, Сладкие Бу исполнят ваши вкусные мечты.

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