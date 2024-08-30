Исповедь осуждённых ИК-17: «если влез туда – это труба»

Наркотики губят не только употребляющих их, но и тех, кто занимается распространением. Ни для кого не секрет, что за это грозит уголовная ответственность. Сроки заключения зависят от тяжести статьи, но они всегда большие. А значит, за желанием достать лёгкие, как кажется человеку, деньги – последует неминуемая тяжёлая расплата.

Истории таких осужденных зачастую похожи: кто-то хотел быстро разбогатеть, другим нужно было спасти близких или выбраться из трудной жизненной ситуации. Но все рассказы заканчиваются одним – исповедью в тюремной камере.

Съёмочная группа «Арктик-ТВ» пообщалась с несколькими осужденными по 228-й статье Уголовного кодекса. Они рассказали, как наркобизнес повлиял на жизнь не только их самих, но и их семей.

23-летний Константин из Карелии. Он был студентом, встретил свою любовь, в скором времени у них родилась дочь. Однако, у малышки возникли проблемы со здоровьем. Молодому отцу пришлось искать быстрый способ заработка, чтобы собрать нужную сумму на её лечение.

Константин Понькин, осужденный ИК-17: «Я искал работу, но, к сожалению, не смог найти достойного места, чтобы и учиться, и работать одновременно. Поэтому пришлось начаться заниматься сбытом наркотиков. Информацию найти не так сложно в нынешнее время. И с февраля 2021 года по август 2021 года я занимался этой деятельностью, пока меня не поймали. Также в Республике Карелия я был осуждён и после направлен в Мурманскую область».

Эта ошибка стоила Константину 7 лет свободы. Нужно ли говорить, что его жена была не рада такому исходу.

Константин Понькин, осуждённый ИК-17: «Она изначально не знала, но догадывалась. Нашла мой телефон второй, залезла в него, отыскала пароль и увидела всё своими глазами: чем я занимаюсь, где и как. Хотела сама написать заявление, чтобы меня же сдали. Но я её уговорил, что это во благо нашей дочери. У меня был разговор с ней за пять дней до этого, что 12 августа я закончу с этой деятельностью и окончательно забуду про это. Но в этот же день меня и поймали. Я просто шёл по тротуару в сторону «Лотос плазы» в Петрозаводске, услышал сзади топот, но я не придал этому значения. Меня просто повалили на пол и начали давать команды… После посадили в машину, а в процессе, когда я ехал, понял, что в наручниках, руки за спиной и я их не могу вытащить. И только в тот момент я понял, что меня поймал наркоконтроль».

- Сами не употребляли?

- Никогда, даже не курю.

Видимо, судьба хоть и справедлива, но добра к Константину, раз супруга простила молодого мужа. Сейчас она живёт в Мурманской области и растит уже двоих детей в ожидании любимого.

Константин Понькин, осуждённый ИК-17: «Я уже сижу год. И могу сказать, что выход есть всегда. Как бы не было трудно в жизни, выход есть мирным путём, законным путём. Как бы сильно ты не распланировал бы свои действия, всё равно приведёт к единому - это тюрьма. Поэтому, если за это дело браться, только хуже будет себе. И срок будет большой. А все мы по дому скучаем. Я понимаю, что нанёс вред обществу и даже себе. Потому что, сидя здесь, я трачу свои нервы и переживаю за близких».

Если вы решили, что ошибки, совершенные во благо, заканчиваются хеппи эндом, то это не так. Трагедия, произошедшая с мурманчанином Владимиром тому подтверждение.

45 лет он прожил с супругой в любви и верности, а когда у нее возникли серьёзные проблемы со здоровьем, мужчина не мог смотреть на мучения и угасание жены, которая уже не могла ходить. Лечение стоило больших денег, сбережений не хватало, а банки отказывали в кредите. В поисках заработка Владимир увидел один вариант.

Владимир Ткачук, осуждённый ИК-17: «Нарвался на объявление, что приглашаются мурманчане для массовых съёмок, зарплата 100 тысяч рублей. Я думаю, вот это да. Я написал, пришёл мне ответ: «Пойдем в «Телеграм». Я пошёл и мне начали писать: это не связано со съёмками, это курьерская работа. Я отвечаю, а что развозить? Они отвечают, что это бады, лицензии на них нет. Будешь просто развозить и деньги за это получать. Я прожил с ней 45 лет. Бросить её на произвол судьбы - равносильно, что предать».

Конечно, развозить предлагали не бады, а наркотики.

Владимир Ткачук, осуждённый ИК-17: «Там свои психологи работают, понимаете. Они людей обрабатывают. Прежде чем меня туда затащить, они выяснили мое семейное положение, мои проблемы. Они узнали, что моя жена больная, которой срочно нужны деньги. Они говорят, ты за маленький период нагребёшь нужную сумму и поставишь супругу на ноги, а там дальше думай сам. Я это всё переложил на весы: за и против. «За» перевалило, потому что лебединая привычка к человеку, с которым прожил 45 лет, опустила эти весы. И я пошёл. Но я понимал, что преступаю закон. Но я думал, что по-быстрому сделаю эту сумму, а потом на этом поставлю крест».

В скором времени Владимира задержали. А спустя несколько месяцев после его тюремного заключения умерла супруга.

Владимир Ткачук, осуждённый ИК-17: «Мне даже не дали попрощаться с ней, потому что водитель отказался с городской больницы привезти её сюда. Я даже не знаю, где могила её...».

Раскаяние и жалость уже не вернут упущенной возможности побыть последние дни жизни рядом с женой.

Владимир Ткачук, осуждённый ИК-17: «Я всегда был против наркоты. И советую молодёжи свой мозг направить в другое русло. Кто сейчас занимается этой проблемой, кто хочет заниматься, есть только два варианта: тюрьма или Мурмаши. Третьего не дано. Рано или поздно, каким бы крутым он не считал себя или продвинутым, если влез туда – это труба».

Стоит ли говорить, что в колонии Владимир и другие осуждённые за распространение наркотиков постоянно переигрывают сценарии, как можно было поступить в тот период, когда ещё все было хорошо. И даже не видя людей, которым они отдавали запрещённые препараты, они наносили жизненный вред, а этот грех останется на их совести.