Испытание бездорожьем - от Белого до Баренцева моря

На старте покорители бездорожья! В Кандалакше стартовала легендарная заполярная гонка «Арктик трофи». Участников ждут сложнейшие маршруты по болотам, горам и тундре. Участники гонки «Арктик трофи» проедут от Белого моря до Баренцева по нехоженым тропам, болотам и бездорожью.

Старт легендарной гонке даётся уже в 24 раз. По традиции, внедорожники под управлением тех, кто не боится трудностей, стартуют с центральной площади Кандалакши.

- Соревнование проходит в 24 раз и то, что они стартуют из Кандалакши, это говорит о том, что Кандалакша действительно за последнее время завоевала статус столицы экстремального спорта, - отметил Михаил Павлов, глава Кандалакшского района и гп.Кандалакша.

Для того чтобы принять участие в гонке, необходимо было подготовить свой автомобиль. Нужны большие колеса, специальная подвеска и другие элементы. Перед заездом был проведён обязательный техосмотр, по его итогам на старт выходят 13 экипажей: по две команды из Москвы, Мурманска, Апатитов, одна из Кандалакши. Больше всего гонщиков из Норвегии – шесть экипажей.

Соревнования будут проходить всю неделю. Участникам предстоит преодолеть почти 400 км бездорожья. Гонка будет проходить в 5 этапов и обещает быть жаркой, так как среди спортсменов несколько чемпионов России по трофи-рейдам. На одном из участков проверить себя планируют также несколько квадроциклистов из Эстонии.

- В этом году введены новые положения в регламент соревнований, появились контрольные точки, понятие движения конвоем, пытаемся объединить участников, стимулируя их к движению группами, - рассказывает Владимир Ежов, директор клуба «Арктик трофи». - С точки зрения безопасности и коллективизма, нам кажется это интересным.

Болельщики, которые не смогли побывать на старте в Кандалакше, ещё могут поприветствовать участников трофи-рейда, но сделать это будет уже сложнее: 7 сентября в Хибинах возле туристической базы «Куэльпорр» в 11.00 состоится старт третьего этапа. В дальнейшем команды можно будет увидеть в Мурманске - на церемонии награждения 9 сентября.