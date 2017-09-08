Испытание бездорожьем «Арктик трофи»: поломки машин сильно влияют на результаты гонки

И только горы кругом. Соревнования «Арктик трофи» продолжаются. Прошли уже три этапа гонки, команды вышли на четвёртый отрезок пути. За звание самых быстрых, выносливых и проходимых бьются 13 экипажей джиперов. С момента старта гонки, 3 сентября, серьёзные повреждения получили уже 7 машин. Правда, большинство удалось вернуть в строй. На третьем этапе на буксир пришлось взять ещё один внедорожник. Поломку получила машина москвичей из «Экипажа 14».

Болота, кочки, камни и небольшие горные речушки. По краям дороги - низкий заполярный лес. Бездорожье Хибин сильно отличается от других труднопроходимых территорий, на которых бывали команды участников «Арктик трофи». Это и заставляет возвращаться экипажи на трассы Кольского полуострова: несмотря на мошек и комаров, вечернюю прохладу и огромное физическое напряжение пилотов и штурманов.

- Это, действительно, дикая природа. Например, два дня назад мы пытались поставить палатку на место, где черники было столько, что не возможно было её съесть даже вчетвером, - рассказывает Александр Николаев, представитель команды «Нимал». - Мы пытались объесть вокруг это место, чтобы поставить палатку. Не получилось. То же самое с грибами. В этом году грибов мало, а в 2009 году мы пошли прогуляться, а насобирали столько, что еле унесли, а брали только шляпки. А пока мы едем на машине, мы их просто давим.

К старту четвёртого этапа вышли 11 автомобилей. Среди них четверо лидеров, определившихся по итогам предыдущих заездов. На четвёртом месте - команда апатитчан «Тёмная лошадка». Третий этап они пропустили из-за поломки и потому потеряли в итоговом рейтинге. На третьем - российско-норвежский дуэт «Викинг». Первые два места пока удерживают москвичи - команды «Нимал» и «Экипаж 14».

- Организаторы в этом году не усложняли трассу. Наоборот, её сократили по протяжённости, - отмечает Сергей Калинин, представитель команды «Экипаж 14». - Я очень хорошо помню события 2013 года - первый опыт покорения Кольского полуострова. Я хочу сказать, что трасса стала короче, но впечатления тогда и сейчас совершенно разные. Тогда это было для меня очень серьёзное испытание. Не пытка, но серьёзное испытание. В этом году мы едем в своё удовольствие.

Несмотря на то, что у экипажей в этот раз остаётся время полюбоваться красотами Заполярья, и даже порыбачить, гонка всё равно проходит напряжённо. В том числе и для техники. На машине «Нимала» произошла серьёзная поломка из-за попавшей в трансмиссию ветки. Земляки из «Экипажа 14» взяли их на буксир. За время короткого перерыва в Апатитах автомобиль удалось вернуть в строй. Однако поломка может повлиять на итоговый список призёров.