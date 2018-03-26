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День за днём с «Арктик-ТВ»26.03.18 19:30

Испытание для нахимовцев – забег в матрёшке

Нечем заняться в выходной - выходи на улицу, чтобы принять участие в городском спортивном празднике.  Каждое воскресенье вне зависимости от погоды в Мурманске проходят спортивные состязания. Вот только победителей определяет не олимпийский принцип -  быстрее, выше, сильнее, а командный дух и поддержка болельщиков.

Самым тяжёлым для команды «Скорпионы» выдалось задание с лыжными платформами. Сначала участники эстафеты не могли просунуть  в необычный спортивный снаряд ноги, а потом с трудом попадали в такт скольжения. В итоге,  чтобы ребята  быстрее преодолели скромную дистанцию, на помощь  отстающим  пришли  не только судьи, но и соперники.

Такие праздники каждое воскресение проходят на новой площадке. Обычно это корты и стадионы, расположенные  во дворах областного центра. О событии организаторы программы сообщают заранее через Интернет, радио или объявления, расклеенные на подъездах. Но многие мурманчане выходят  на улицу,  услышав громкую музыку.

- Активная у нас площадка в Росляково, активная площадка на Копытова и активная площадка здесь, на Кольском проспекте, - констатирует Сергей Негода, директор городского спорткомплекса «Авангард».

Одна из задач городского проекта «Родной двор – родной город» - привлечь к активному образу жизни не только детей, но и родителей. Обычно, взрослые с азартом болеют за своих чад и редко сами участвуют  в испытаниях. А ведь это хорошая возможность приятно и с пользой провести время.

Подростки в красных толстовках с белыми звездами на груди - не школьники, вступившие  в ряды движения «Юнармия», как может показаться сначала, а нахимовцы. Воспитанники училища впервые принимают участие в таких  развлекательных соревнованиях.

Специально для воспитанников военного-училища организаторы  приготовили особенное задание, которое даже закалённым парням не показалось простым. Небольшой отрезок пути нужно было пробежать, надев на себя матрёшку. Самая главная проблема при этом заключалась в том, чтобы разглядеть дорогу, ведь смотровое отверстие находится заметно выше уровня глаз большинства парней. 

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