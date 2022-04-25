Испытание дымом! На Кольской АЭС прошёл региональный сбор обучающихся кадетских классов МЧС России

Перед учащимися кадетских классов Апатитов, Мурманска и Полярных Зорь стояли непростые задачи: в рамках регионального сбора будущие спасатели соревновались в огневой подготовке, боевом пожарном развертывании, оказании первой медицинской помощи, конкурсе строя и песни, а также спасении человека в дымокамере.

Анжелика Коровкина, участница сборов: «В дымокамере было очень интересно! Было интересно проходить эти лабиринты, эмоции взрывающие, хочется радоваться и смеяться».

В условиях, максимально приближенных к реальным, кадеты спасали попавших в беду людей. Помешать им не могли даже оглушающие женские крики и дымовая завеса. Ребята знали, что действовать необходимо быстро и решительно, поскольку любое промедление может стоить человеческой жизни.

По итогам соревнований первое место в младшей возрастной группе заняли учащиеся четвертой школы города Апатиты. Лучшими среди старшей возрастной группы стали ученики кадетской школы Мурманска.