Испытание льдом и метелью пришлось пройти хоккеистам Александровска

Дружеский хоккейный матч в Полярном был под угрозой срыва из-за разбушевавшейся непогоды. Однако военные - люди со стальным характером и северной закалкой на лёд вышли решительно. Встрече быть, тем более что повод значительный – это последняя игра Командующего Кольской флотилией Олега Голубева, который скоро вступит в должность заместителя командующего Северным флотом и переедет в Североморск.

Олег Голубев, командующий Краснознаменной Кольской флотилией разнородных сил Северного флота: «Это был прощальный матч в составе своей любимой команды, которую мы создали на Кольской флотилии, которая является действующим чемпионом. Установка на игру была не победить, а показать красивую игру с учётом того, что мы играли со своими командами – командами Кольской флотилии. Задача выполнена: «Альбатрос» в очередной раз доказал, что он – лучший».

На хоккейном корте встретились сильнейшая команда Северного флота «Альбатрос» и сборная Кольской флотилии, в составе которой лучшие игроки команд «Торос», «Шквал», «Абордаж» и «Бастион».

Олег Голубев, командующий Краснознаменной Кольской флотилией разнородных сил Северного флота: «Своей команде пожелаю стать чемпионами Северного флота, выиграть третий раз Кубок командующего СФ, победить в Лиге «Мечты», поехать на «Ночную» Лигу, а вновь созданной команде «40+» желаю победить и поехать на «Ночную» хоккейную Лигу в Сочи».

Супруга Олега Голубева: «Альбатросу» желаю только успехов! Болеть я буду только за «Альбатрос».

Статус игры спортивного значения не имеет. Это, прежде всего, дань уважения экс-командующему и капитану «Альбатроса», который посвятил флотилии значительную часть своей жизни.