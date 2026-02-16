Испытание на прочность: сотни туристов из-за непогоды застряли в Териберке

Мурманский гид Руслан Тулупов оказался в эпицентре событий. Благодаря ему у зрителей «Арктик-ТВ» есть возможность увидеть события глазами очевидца.

14 февраля светофор в Териберке переключился с красного сигнала на зелёный. Колонна направилась вперед. Однако вскоре движение застопорилось. По информации дорожной службы, сломалась спецтехника.

Мурманский гид Руслан Тулупов: «В голове колонны стоит трактор, который перегородил дорогу. По информации машиниста, он никуда не уедет, пока не прибудет начальство. Часть людей в машинах уже развернулась и поехала обратно в Териберку. Возможно, что они даже найдут места для ночевки, а вот у пассажиров автобусов, думаю, вариантов нет».

При отсутствии оперативной информации единственным утешением для туристов стало северное сияние над их головами.

- Ребята решили поймать вот такую красоту.

- Стоим шесть часов уже.

- Настроение замечательное.

- Не ожидали что застрянете?

- Нет, готовы были.

- Вода и еда есть?

- Нет, но нам и не надо.

Гости не унывают, а мурманские гиды ожидают побольше контроля за работой подрядной организации.

- Я считаю, что наши дорожники должны ответственно относиться к содержанию своей техники и побольше зарплату дорожникам выдавать. За 56 тысяч мало кто мотивирован, чтобы хорошо эту дорогу чистить.

Единственный выход вернуться обратно в село, где владельцы местных кафе и отелей идут людям навстречу: работает кухня, людями предоставляют кипяток, доступ к уборным и тёплым помещениям. Несмотря на глубокую ночь, открывает свои двери для застрявших и школа в Лодейном.

Утром 15 февраля принято решение дифференцировать транспортные средства. Сначала пустить полноприводные автомобили. Потом моноприводные легковые. Потом малые автобусы и в последнюю очередь - большие.

Не все смогли пробиться сквозь сложный участок. Им снова приходится возвращаться в село. В воскресенье вечером в Териберке и на дороге насчитали 16 автобусов «Спринтер» и 10 больших автобусов.