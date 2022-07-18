Испытания для специалистов пожарных частей ЗАТО Александровск

На скорость и командное взаимодействие прошли испытания пожарные ЗАТО Александровск. Лучшим специалистам пожарных частей Снежногорска, Гаджиево и Полярного предстояло преодолеть комбинированную пожарную эстафету и произвести боевое развертывание.

На скорость и командное взаимодействие прошли испытания пожарные ЗАТО Александровск. Лучшим специалистам пожарных частей Снежногорска, Гаджиево и Полярного предстояло преодолеть комбинированную пожарную эстафету и произвести боевое развертывание.

С пожарами и ЧП в Гаджиево уже больше десяти лет сражается командир отделения спасательно-пожарной части №8 Евгений Валов. Однако на этот раз команде пожарных бороться пришлось не с языками пламени, а с коллегами: восьмая часть показала лучший результат в профессиональном муниципальном соревновании. По словам Евгения, это лишь часть их регулярных тренировок.

Евгений Валов, командир отделения СПЧ №8, г. Гаджиево: «Здесь мы совершенствуем командную работу: слаженность действий между бойцами». Дмитрий Флоров, помощник начальника караула СПЧ №3, Полярный: «Наверное, боевое развертывание самое сложное, потому что много нюансов в подаче воды, может пойти не так. Основная борьба здесь развернётся».

Однако попасть в состав команды для соревнований не так просто: сюда включают лучших специалистов пожарной части. Судьи обращают внимание на самый главный критерий при оценивании – время. Огнеборцы лучше всех знают ценность каждой секунды.

Александр Касьянов, начальник караула СПЧ №4, г. Снежногорск: «Мы всегда настроены на победу, в нашей профессии без этого нельзя».

Второе место в соревновании заняли специалисты первой пожарной части Снежногосрка. Огнеборцы уверены, помешало волнение. Но здесь, на полосе препятствий, слабости простительны. Вызов – дело совсем другое.

Александр Чиненко, заместитель начальника СПЧ №1, г. Снежногорск: «В этот момент адреналин, волнения нет совсем, даже притупляется инстинкт самосохранения. Нет на это времени. Мы просто делаем свою работу».

Если у вас есть желание вступить в ряды смелых и ответственных профессионалов, можно позвонить по телефонам:

ЗТО г. Североморск: 8 (81537) 5-65-13;

ЗАТО Александровск, г. Снежногорск:

+7906-291-76-66,

+7921-152-41-54,

+7964-685-11-10;

ЗАТО Александровск, г. Полярный: +7911-310-42-00;

ЗАТО г. Заозерск: 8 (81556) 323-01,

+7921-173-66-76,

+7921-512-45-33;

ЗАТО г. Островной: +7921-037-27-33;

ЗАТО п. Видяево: +7964-307-64-24.