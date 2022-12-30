Испытано на себе, или Предновогоднее «разминирование фугаса» провела Анна Шинкаренко, корреспондент «Арктик-ТВ»

«Арктик-ТВ» продолжает показывать серию сюжетов в рамках проекта «Проверка на прочность», организованного Росгвардией. В преддверии Нового года наша коллега Анна Шинкаренко испытала себя в роли инженера-взрывотехника. Как для нее прошло испытание, смотрите в следующем сюжете.

Если вы думаете, что снимать новогодние сюжеты это только про ёлки, имбирные печенья и застолья, то вы ошибаетесь. Я решила в завершении года проверить себя на прочность с сотрудниками ОМОН «Медведь» Управления Росгвардии по Мурманской области.

Встретила меня сержант Елена Барляк: «Я познакомлю тебя сегодня с мобильным отрядом особого назначения, ты будешь проходить проверку на прочность вместе с инженерами технического отделения ОМОН.

- Очень интересно, но давай пробовать.

Елена представила меня Деду Морозу специального назначения - взрывотехнику Алексею. Отсюда и началось знакомство с работой сапёров.

Базой для специалистов служит передвижной комплекс разминирования «Аракс». Внутри есть разные приборы: миноискатель, тестер для определения горючих жидкостей и искатель неконтактных взрывных устройств. Но что меня удивило больше всего, так это экипировка. Защитный костюм весит 20 килограммов, ещё пять - добавляет каска.

- У меня такое чувство, что меня в землю вбивают. Но ради кадра я потерплю. Вот как надо отмечать Новый год!

Я полностью готова. Вооружившись миноискателем и всем необходимым оборудованием. Вместе с Алексеем, старшим инженером-сапёром инженерно-технического отделения (ИТО) ОМОН «Медведь» Управления Росгвардии по Мурманской области, мы отправляемся на место тренировки.

- Алексей, какая задача у нас сейчас, рассказывайте.

- Поступило условная задача, что маршрут движения колоны заминирован, установлен фугас. Сейчас ваша задача будет его найти.

- Давайте пробовать. Пойдём?

- Пойдём!

Миноискатель срабатывает как в воде, так и на суше. Пришлось несколько раз проверить территорию в этой тяжелой экипировке, но этот эксперимент стоил таких усилий.

После того, как нашла фугас, аккуратно стряхнула снег, взяла «кошку» для разминирования - снятия растяжек. Затем зацепила её и с помощью верёвки на расстоянии обезвредила опасный предмет.

- Скажу вам, что это было непросто.

Алексей, старший инженер-сапёр инженерно-технического отделения (ИТО) ОМОН «Медведь» Управления Росгвардии по Мурманской области: «Мы сегодня с тобой хорошо поработали. Нашли и разминировали фугас. Как ощущения?».

Анна Шинкаренко, корреспондент телеканала «Арктик-ТВ»: «Ощущения непередаваемые. Было на самом деле очень сложно. Я не представляю, как ваши работники это делают. Во-первых, вес костюма 20 килограммов, каска пять и при этом нужно что-то ещё делать, доставать. Это было непросто, но очень интересно. Такой опыт впервые в моей жизни. Спасибо вам за это».

Если подводить итоги года, то это проверка на прочность точно будет в моём списке хороших дел.

Телеканал «Арктик-ТВ» благодарит ОМОН «Медведь» Управления Росгвардии по Мурманской области за такой интересный эксперимент.

В новом году ответное «испытание» будет за сотрудниками Росгвардии, мы их заставим влезть в шкуру журналистов.